Ufficiale anche il nuovo Samsung Galaxy J7

Come promesso lo scorso sabato, eccoci qua a discutere anche dell’altro “nuovo” apparecchio telefonico appartenente alla gamma J. Come abbiamo già detto, infatti, alcuni giorni fa, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ha finalmente aggiunto le versioni del 2016 del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7 sul proprio sito ufficiale (perlomeno nella versione cinese). Inutile dire, quindi, che le voci intorno a questi due device si sono nuovamente incrementate, e pertanto anche noi abbiamo deciso di fornirvi le informazioni in nostro possesso. Del Samsung Galaxy J5 abbiamo già parlato alcuni giorni fa, pertanto adesso concentriamoci pure sul modello 2016 del Samsung Galaxy J7, di certo il migliore ed il più performante dei due, e, pertanto, quello capace di garantire le prestazioni più interessanti. Il nuovo Samsung Galaxy J7 si presenta con un processore octa core da 1,6 GHz, supportato da una RAM da addirittura 3 GB. Il display, da 5,5 pollici, supporta la risoluzione in full HD, mentre non ci sono differenze dalle fotocamere del Galaxy J5, da 13 (posteriore) e 5 (frontale) megapixel. Anche qui ci sarà la possibilità di estendere la capienza dello storage interno tramite l’utilizzo di una scheda micro SD, e molto interessante è anche la batteria, da addirittura 3300 mAh. Non si sa ancora se e quando i due nuovi dispositivi faranno il loro esordio anche sul mercato italiano, ma in tal caso state pur certi che vi terremo informati.