Finalmente ecco il nuovo Samsung Galaxy J5

Giornata di sabato, che idealmente chiude la prima vera settimana del mese di aprile. Da qualche giorno ci siamo lasciati marzo alle spalle, ma i due nuovi device di top gamma realizzati dal colosso asiatico Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, camminano ancora al nostro fianco e, presumibilmente, lo faranno per lungo tempo. Vogliamo, tuttavia, dedicare questo sabato ad altri due smartphone piuttosto interessanti, e dei quali avevamo già lungamente accennato in alcuni articoli precedenti: il Samsung Galaxy J5 ed il Samsung Galaxy J7, nelle loro revisioni del 2016. Del nuovo Samsung Galaxy J7, il più performante dei due, ci concentreremo meglio prossimamente. Per adesso, soffermiamoci un momento sul Samsung Galaxy J5, enunciandone meglio le varie caratteristiche e peculiarità. Innanzitutto, va detto che entrambi gli apparecchi telefonici in questione sono, finalmente, stati inseriti sul sito ufficiale di Samsung (nella versione cinese), da cui, quindi, l’ufficialità. Il Samsung Galaxy J5, pur essendo un device di fascia media, possiede un processore quad core da 1,2 GHz supportato da una RAM da 2 GB. Lo schermo, da 5,5 pollici, supporta la risoluzione in HD, mentre le due fotocamere, rispettivamente da 13 megapixel per quella posteriore e da 5 megapixel quella frontale, garantiscono di scattare immagini di buona qualità. Interessante la presenza di uno slot dedicato all’inserimento di una scheda Micro SD, capace quindi di ampliare lo storage interno basilare da 16 GB.