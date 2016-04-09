Samsung Galaxy S7 lavato in lavatrice!

Torniamo a discutere, per l’ennesima volta, degli attuali apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla grande compagnia tecnologica coreana Samsung. Lo sappiamo bene, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge
sono usciti neanche un mese fa, totalizzando delle ottime vendite e facendo incetta di critiche e recensioni estremamente positive. I due nuovi device dalle elevatissime prestazioni targati Samsung, infatti, hanno convinto praticamente tutti, sia per la loro potenza, sia per la loro velocità, sia per tutta una serie di importanti caratteristiche tecniche.
Fra queste, e lo sappiamo molto bene poiché ne abbiamo ampiamente parlato anche noi, figura l’impermeabilità. Il Samsung Galaxy S7 ed il suo “fratellone”, l’S7 Edge, sono infatti in grado di resistere, immersi nell’acqua, per un periodo di tempo stimato da Samsung di una trentina di minuti.
Chiaramente, il mondo del web è particolarmente volubile ed aperto alle trovate goliardiche, e, soprattutto sul noto YouTube, è possibile trovare una grandissima quantità di video tra i più disparati, riguardanti, tra l’altro, anche i due novi dispositivi targati Samsung.
Non a caso vi abbiamo fatto vedere, qualche settimana fa, alcuni fra i più disparati stress test cui il Samsung Galaxy S7 è stato sottoposto: bollito nell’acqua o addirittura congelato nel freezer. L’ultimo che vogliamo mostrarvi riguarda un suo viaggio nientemeno che… in una lavatrice. Peraltro di marca LG, storica rivale proprio di Samsung
.
Miracolosamente, ancora una volta il Samsung Galaxy S7 riesce a sopravvivere, mostrando una resistenza che ha quasi del clamoroso
. Per vostro diletto, di seguito potrete trovare il video in questione. Buona visione!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=W2cnH1xzCPw[/embed]