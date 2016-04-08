Samsung Galaxy S7 supporta Quick Dial

Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sono usciti da ancora neppure un mese, per cui è più che normale che il mondo del web, specialmente coi vari spazi virtuali appositamente dedicati alla telefonia mobile, sia ancora in subbuglio per essi. D’altro canto, e lo abbiamo detto e ribadito anche noi più di una volta, gli ultimi device dalle elevate prestazioni prodotti dal colosso asiatico hanno conquistato sia la critica che il pubblico, stupendo un po’ tutti sia per le elevate caratteristiche tecniche, capaci di garantire una serie di prestazioni ottimali, sia per alcune gradite novità e ritorni, come ad esempio lo slot dedicato all’inserimento della scheda micro SD e l’impermeabilità. Interessanti anche le varie funzioni ancora semi-sconosciute, poiché in fase sperimentale. Questo pomeriggio, a tal proposito, vogliamo parlarvi del Quick Dial, una nuova peculiarità che, con l’aggiornamento ad Android Marshmallow 6, dovrebbe risultare poi disponibile anche agli altri apparecchi Samsung che non siano il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Nota in italiano come “composizione rapida”, tale funzione permette di effettuare una chiamata semplicemente sfruttando il comando vocale: una volta attivata (bisogna andare su Impostazioni, poi Funzioni avanzate, quindi Galaxy Labs e, infine, appunto, Composizione rapida), è sufficiente tenere premuto il tasto home e pronunciare il nome del contatto desiderato.