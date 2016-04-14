Due processori per Samsung Galaxy J7?

Ci avviciniamo alla metà di questo mese di aprile, ed in questo primaverile giovedì mattina abbiamo il piacere di tornare a discutere di un apparecchio telefonico estremamente interessante come il Samsung Galaxy J7. O, quantomeno, della versione 2016 di questo smartphone. Lo sappiamo bene, la gamma J di device e dispositivi telefonici prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung è stata da sempre dedicata alla produzione di apparecchi di fascia media, presumibilmente per i mercati più emergenti come, ad esempio, quello indiano. Già da tempo, pertanto, vi stavamo parlando dei nuovi modelli del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7, revisionati e migliorati rispetto alle versioni più obsolete uscite nel 2015. Ed ecco che, qualche giorno fa, hanno preso a diffondersi alcune indiscrezioni relative proprio all’ultimo dei due smartphone già citati. La novità starebbe nel fatto che il nuovo Samsung Galaxy J7 si è presentato, quasi a sorpresa, in un nuovo benchmark sul noto Geekbench, vera e propria autorità del settore. Ed a stupire è stato il fatto che, diversamente da quanto si sapeva finora, il modello in questione montava un processore Qualcomm Snapdragon 617, e non il canonico Exynos 7870 al quale eravamo abituati finora. Insomma, dobbiamo forse aspettarci due diversi modelli della nuova versione del Galaxy J7? Staremo a vedere.