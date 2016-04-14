Samsung Galaxy S7, è record di vendite

Siamo ormai vicini alla metà di questo mese di aprile, e ancora una volta abbiamo la volontà di tornare a parlarvi di quello che, lo saprete bene se ci avete seguiti in maniera assidua, è stato il nostro argomento di discussione preferito nel corso di queste ultime settimane: il Samsung Galaxy S7, che, insieme al suo gemellino, ossia il Samsung Galaxy S7 Edge, ha proiettato il mondo degli smartphone verso una nuova dimensione, ridefinendo il concetto stesso di top gamma. Già, perché i due nuovi apparecchi telefonici dalle elevatissime prestazioni prodotti da Samsung, vero e proprio colosso tecnologico e leader assoluto nel settore, hanno veramente conquistato chiunque. Dalla critica al pubblico, dall’esperto al profano, tutti, a poco più di un mese dalla sua immissione ufficiale sul mercato della telefonia mobile, si sono sperticati nello spendere parole di elogio nei confronti del Samsung Galaxy S7. Affermazioni, queste, avvalorate anche dai dati, incontrovertibili e per certi versi impressionanti: secondo alcune stime, infatti, pare che i due nuovi device di top gamma targati Samsung, in un solo mese abbiano venduto oltre 9 milioni di unità. Una cifra a dir poco impressionante, specie se consideriamo che il suo predecessore, ossia il Samsung Galaxy S6, che invece ottenne diverse critiche (nonostante fosse un prodotto tutto sommato molto potente e performante), nello stesso periodo vendette circa tre volte meno.