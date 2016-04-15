Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S7, lo smartphone che nuota

Redazione Avatar

di Redazione

15/04/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sì, ormai vi abbiamo istruiti fino alla nausea circa l’impermeabilità del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla colossale azienda asiatica Samsung. Una caratteristica che, lo saprete bene, è stata reintrodotta quasi a furor di popolo, insieme a quella concernente l’inserimento di una scheda micro SD per ampliare la capacità dello storage interno dei due device. Il popolo del web, nel primo mese che ha visto l’uscita e la diffusione sempre più ampia dei due nuovissimi smartphone dalle elevate prestazioni realizzati dalla compagnia sudcoreana, si è letteralmente imbizzarrito nel mettere alla prova questi dispositivi. C’è chi ha fatto bollire il Galaxy S7 nell’acqua calda, chi invece l’ha congelato nel freezer, chi l’ha messo a bagno nella Coca Cola e, addirittura, alcuni temerari gli hanno fatto fare un bel viaggetto in lavatrice. Nulla. Il Samsung Galaxy S7 non ha affatto risentito di tutti questi test, ma anzi, ha continuato a funzionare senza alcuna problematica apparente. Tuttavia, Samsung ha sempre indicato, come limite consigliato di resistenza nell’immersione di un liquido del device, un arco di tempo di circa mezz’ora. E allora, c’è chi ha voluto sfidare questo limite, provando a vedere cosa sarebbe successo tenendo il telefono a bagno per molte più ore. Il risultato, ancora una volta, è strabiliante, e denota bene l’attenzione che il colosso coreano ha avuto nel realizzare il proprio ultimo gioiello. Nonostante un’immersione durata oltre 16 ore, infatti, il Samsung Galaxy S7 funziona ancora perfettamente. Un esito veramente incredibile, e che possiamo mostrarvi nel video qui sotto. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=4vn3JOnun3Y[/embed]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Problema Marshmallow per Samsung Galaxy S6

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S7, è record di vendite

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

22/10/2019

Samsung Galaxy S7 riceve patch settembre

Samsung Galaxy S7 riceve patch settembre

17/10/2019

Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

28/08/2019