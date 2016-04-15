Samsung Galaxy S7, lo smartphone che nuota

Sì, ormai vi abbiamo istruiti fino alla nausea circa l’impermeabilità del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla colossale azienda asiatica Samsung. Una caratteristica che, lo saprete bene, è stata reintrodotta quasi a furor di popolo, insieme a quella concernente l’inserimento di una scheda micro SD per ampliare la capacità dello storage interno dei due device.
Il popolo del web, nel primo mese che ha visto l’uscita e la diffusione sempre più ampia dei due nuovissimi smartphone dalle elevate prestazioni realizzati dalla compagnia sudcoreana, si è letteralmente imbizzarrito nel mettere alla prova questi dispositivi. C’è chi ha fatto bollire il Galaxy S7 nell’acqua calda
, chi invece l’ha congelato nel freezer
, chi l’ha messo a bagno nella Coca Cola
e, addirittura, alcuni temerari gli hanno fatto fare un bel viaggetto in lavatrice
.
Nulla. Il Samsung Galaxy S7 non ha affatto risentito di tutti questi test, ma anzi, ha continuato a funzionare senza alcuna problematica apparente. Tuttavia, Samsung ha sempre indicato, come limite consigliato di resistenza nell’immersione di un liquido del device, un arco di tempo di circa mezz’ora. E allora, c’è chi ha voluto sfidare questo limite, provando a vedere cosa sarebbe successo tenendo il telefono a bagno per molte più ore
.
Il risultato, ancora una volta, è strabiliante, e denota bene l’attenzione che il colosso coreano ha avuto nel realizzare il proprio ultimo gioiello. Nonostante un’immersione durata oltre 16 ore
, infatti, il Samsung Galaxy S7 funziona ancora perfettamente. Un esito veramente incredibile, e che possiamo mostrarvi nel video qui sotto.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=4vn3JOnun3Y[/embed]