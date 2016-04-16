Arriva anche il nuovo Samsung Galaxy J3

Il colosso tecnologico sudcoreano Samsung, lo abbiamo detto e ribadito anche più di una volta, proprio non conosce il significato della parola “pausa”. E, seppure abbia appena firmato un grandissimo successo, ossia quello rappresentato dai due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma, quei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge di cui abbiamo discusso fino alla nausea nel corso degli ultimi mesi (e delle ultime settimane in particolare), non si è fermato neanche per un attimo, proseguendo nel proprio lavoro alla realizzazione di altri smartphone ed apparecchi telefonici. Fra di essi, non possiamo certamente trascurare quelli appartenenti alla gamma J, e, a tal proposito, pare che sia ormai in procinto di uscire la revisione di un altro device oltre al Samsung Galaxy J5 ed al Samsung Galaxy J7: stiamo parlando, infatti, del Samsung Galaxy J3, nella versione del 2016. Il vecchio Samsung Galaxy J3, infatti, immesso sul mercato solamente verso la fine del 2015, era un dispositivo di fascia bassa, dedicato ai mercati più emergenti, come quello indiano. Ed anche il nuovo modello, più o meno, manterrà delle caratteristiche analoghe. Per ora non siamo ancora in grado di fornirvi ulteriori informazioni su questo nuovo Samsung Galaxy J3, se non che, a quanto pare, non avrà il flash posteriore. Tuttavia, sembra che, per quel che concerne la macchina fotografica, possiederà la stessa tecnologia del Samsung Galaxy S7, per cui potrà scattare fotografie di buona qualità anche con scarse quantità di luce.