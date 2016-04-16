Caricamento...

Samsung Galaxy J5 presto in Europa?

16/04/2016

E chiudiamo questa seconda settimana del mese di aprile, durante il quale Samsung sta tirando un po’ le somme per le prime settimane di vendite del Samsung Galaxy S7, per tornare a discutere della gamma J del noto colosso tecnologico asiatico. Una gamma che, come sappiamo bene, si è spesso prefissa l’obiettivo di realizzare smartphone di fascia media e bassa, dedicati per lo più ad alcuni mercati emergenti. In tal senso, peraltro, l’azienda sudcoreana, ultimamente, si è impegnata anche nel produrre delle vere e proprie revisioni di alcuni vecchi device appartenenti a questa gamma, in modo da renderli più interessanti e più appetibili al proprio pubblico. Non a caso, in effetti, ultimamente vi abbiamo accennato dei modelli del 2016 del Samsung Galaxy J3, del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J novitàLe indiscrezioni degli ultimi giorni, proprio a proposito del Samsung Galaxy J5, l’apparecchio “di mezzo” fra i tre citati nel lotto, potrebbero interessare anche noi italiani. Pare, infatti, che alcuni giorni fa, sul web, sia stato avvistato anche il firmware della versione europea proprio di questo apparecchio telefonico. Un indizio, certamente non ancora confermato però, che potrebbe gettare delle basi importanti circa l’uscita del Samsung Galaxy J5, nella versione del 2016, anche nel Vecchio Continente. E, pertanto, pure nel nostro Belpaese.

