Samsung Galaxy S5 Neo si aggiorna?

Apriamo questa nuova settimana tornando a discutere di un apparecchio telefonico di cui, da ormai fin troppo tempo, si erano un po’ perse le tracce. Stiamo parlando, infatti, del Samsung Galaxy S5 Neo, uno smartphone sicuramente interessante, revisione del top di gamma del 2014, ed ancora oggi piuttosto sfruttato per via delle proprie interessanti caratteristiche tecniche. Certamente non è strano il fatto che non se ne parlasse da diversi mesi, in quanto, ultimamente, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, l’attenzione dei più si era concentrata soprattutto sull’uscita degli ultimi due device dalle elevate prestazioni targati Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Finalmente, dopo tanto silenzio, il Samsung Galaxy S5 Neo è tornato a far parlare di sé. Sia perché, alcuni giorni fa, è stato reso disponibile ad un prezzo veramente conveniente, persino inferiore ai 300 euro, sia perché, stando alle ultime indiscrezioni e voci di corridoio circolate su di esso, pare che sia in procinto di arrivare il tanto agognato aggiornamento al sistema operativo di Android Marshmallow 6.0.1. Notizia, questa, che ha subito fatto impennare l’interesse non solamente di chi già possiede il Samsung Galaxy S5 Neo, ma anche di chi vorrebbe acquistare un nuovo smartphone senza però spendere cifre insormontabili.