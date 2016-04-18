Samsung Galaxy S8 avrà schermo flessibile?

In questo inizio di settimana, che idealmente ci proietta verso la seconda metà del mese di aprile, torniamo a discutere di un argomento di cui avevamo già iniziato ad accennare nel corso di queste ultime settimane, e che, inevitabilmente, da qui ai prossimi mesi, non potrà che conquistarsi sempre più le attenzioni dei maggiori esperti e appassionati del settore. Il Samsung Galaxy S8, infatti, pur essendo ancora molto lontano dall’uscita, sta già iniziando a far discutere di sé, ed oggi, a tal proposito, vogliamo riportarvi le ultime indiscrezioni che lo riguardano. Certo, rischieremo forse di risultare un po’ troppo precipitosi, specialmente se consideriamo che, in fin dei conti, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due attuali apparecchi telefonici di top gamma realizzati dal noto colosso asiatico, sono stati immessi sul mercato da poco più di un mese, facendo incetta, peraltro, di una vastissima serie di recensioni positive. Tuttavia, le anticipazioni sul Samsung Galaxy S8 sono parecchio succose, e riguardano, in particolare, la caratteristica relativa al display. Secondo quanto si dice in questi giorni sul web, infatti, pare esso, sul prossimo smartphone di top gamma targato Samsung, potrebbe sfruttare una nuova tecnologia che lo renderebbe flessibile. D’altronde, già da diverso tempo si dice che, agli inizi del 2017, potrebbero arrivare i primi dispositivi telefonici dotati di schermi pieghevoli, e, seppure ancora è difficile riuscire ad immaginarsi come potrebbero apparire fisicamente, è presumibile che anche il Samsung Galaxy S8 adotti tale tecnologia.