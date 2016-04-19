Samsung Galaxy S7, quali i prezzi più bassi?

I due nuovi device dalle elevate prestazioni realizzati dalla colossale azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sono stati, senza ombra di dubbio, il nostro argomento di discussione preferito di questi ultimi mesi. Il web è letteralmente impazzito per due smartphone così potenti e performanti, e dotati di caratteristiche al momento pressoché inimitabili. Velocissimi, impermeabili, i due Galaxy S7, al momento, sono i migliori apparecchi telefonici che Samsung abbia mai prodotto, e, secondo il parere di alcuni esperti, sono addirittura i migliori smartphone in assoluto attualmente in circolazione. Abbiamo decantato a lungo le grandissime qualità dei due device, tuttavia esiste anche un aspetto che tende a bloccare i molti che desiderano acquistarlo: il prezzo. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, hanno un costo a dir poco proibitivo: a listino, il primo viene 729 euro, il secondo addirittura 829 euro. Tuttavia, su internet sono molti i siti a proporre i due apparecchi a cifre molto più abbordabili, e adesso proviamo a vedere quali sono i più bassi. L’S7, ad esempio, con colorazione bianca, storage da 32 GB e garanzia Italia, viene proposto, su eBay, dal noto rivenditore vikishop.it-one, a “soli” 569 euro, ben 160 euro in meno rispetto a quelli di partenza. Per quel che concerne l’S7 Edge, è possibile trovarlo, in colorazione nera e con garanzia Italia, su Resetdigitale.it, addirittura a 599 euro, cui vanno aggiunte le spese di spedizione.