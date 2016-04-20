Le ultime sul Samsung Galaxy Note 6

Sì, è vero che siamo ancora in pieno aprile, e che all’uscita del prossimo phablet targato Samsung mancano, presumibilmente, ancora diversi mesi. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, sono stati diffusi nuovi rumors relativamente al Samsung Galaxy Note 6, ideale successore di quel Samsung Galaxy Note 5 che, ahinoi, non è mai giunto nel Vecchio Continente, e pertanto nemmeno nel nostro amato Belpaese. E allora, anche noi abbiamo il piacere di riportarvele rendendovi edotti su di esse. Anzitutto, giungono conferme, per quanto ancora non ufficiali, circa il fatto che il device potrebbe essere dotato di una RAM da addirittura 6 GB. Le indiscrezioni di queste ore portano conferme anche riguardo una caratteristica sulla quale pare che l’azienda asiatica voglia puntare in modo particolare, dal momento che essa ha avuto grande successo sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge: l’impermeabilità all’acqua ed alla polvere. Molto probabile, pertanto, che anche il Samsung Galaxy Note 6 ottenga la certificazione IP68. Infine, arriva una novità che, secondo quanto si diceva mesi fa, avrebbe potuto essere introdotta già sui device appartenenti alla gamma S7, ma che poi è stata rimandata ai futuri apparecchi telefonici: lo scanner dell’iride. Una funzione che, a quanto pare, sul Samsung Galaxy Note 6, andrebbe a sostituire la tecnologia basata sulla scansione delle impronte digitali.