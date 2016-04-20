Android N presto sui telefoni Samsung?

Nel corso di questi ultimi mesi, e chi è solito seguirci se ne sarà certamente accorto, la nostra attenzione si è concentrata soprattutto su alcuni argomenti, dei quali abbiamo parlato e discusso quasi fino alla nausea. Uno di essi, senza ombra di dubbio, è stato rappresentato dai due attuali apparecchi telefonici di top gamma targati Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che hanno realizzato il loro esordio ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile soltanto durante lo scorso mese di marzo. Tra le tante interessanti peculiarità di tali smartphone, vi è il fatto che montavano il nuovo sistema operativo di Android, ossia quell’Android Marshmallow 6 che è stato un altro dei nostri argomenti preferiti. E, tuttavia, esso non è ancora giunto su tutti gli apparecchi telefonici targati Samsung, che già si è preso a parlare di Android N, il suo successore. Per ora, sfortunatamente, non abbiamo ancora molte informazioni relative ad Android N, noto anche come Android 7. Tuttavia, alcune recenti voci di corridoio, lasciano aperte alcune piccole speranze secondo le quali questo sistema operativo potrebbe giungere, nella sua versione di prova, in grande anticipo rispetto a quanto hanno fatto gli altri, sui device targati Samsung, nel recente passato. Una speranza per la verità piuttosto esigua, almeno secondo il parere di molti addetti ai lavori: molto più probabile, infatti, che Android N arrivi sugli smartphone e sui phablet Samsung solo più in là e nella versione definitiva, come è sempre successo.