Accantoniamo solo per un momento il discorso relativo ai due apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, device che hanno fatto incetta di recensioni estremamente positive. E concentriamoci di nuovo, invece, su un dispositivo che, nel corso delle ultime settimane, ha preso a far parlare sempre più di sé, e nei prossimi mesi, presumibilmente, in tal senso, le cose non potranno far altro che migliorare. D’altronde, il Samsung Galaxy Note 6, phablet di sesta generazione, è particolarmente atteso dagli esperti e dagli addetti ai lavori, specialmente per quel che concerne il continente europeo, dal momento che il suo predecessore non è mai giunto nei paesi facenti parte dell’UE. E allora, se già fioccano alcune caratteristiche e peculiarità tecniche, delle quali abbiamo parlato anche in tempi recenti, ecco che alcuni prendono a discutere anche di quello che potrebbe essere il prezzo del phablet. Insomma, quanto costerà il Samsung Galaxy Note 6, quando, tra agosto e settembre, registrerà il proprio esordio sul mercato? Chiaramente, è ancora troppo presto per riportare delle informazioni che abbiano anche solo un minimo sentore di ufficialità, ma pare che il costo dell’apparecchio non si discosterà poi troppo da quelli dei più recenti dispositivi di top gamma targati Samsung. E quindi, si prevede che la cifra necessaria per assicurarsi le prestazioni del Samsung Galaxy Note 6, sia vicina agli 800 euro.