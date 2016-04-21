Samsung Galaxy S7 supera vendite Galaxy S6

Entriamo ormai negli ultimi dieci giorni del mese di aprile, particolarmente interessante per quanto riguarda il colosso tecnologico sudcoreano Samsung, dal momento che esso ha permesso all’azienda asiatica di tirare le somme circa i suoi nuovi device di top gamma. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, hanno realizzato il loro esordio durante lo scorso mese di marzo, e già da diverso tempo si parlava di vendite record, senza tuttavia scendere nel dettaglio con grande precisione. Ci ha pensato allora Counterpoint, una vera e propria autorità nel settore, a fornirci qualche dato ufficioso ed estremamente interessante, capace di farci analizzare il fenomeno con alcune particolari statistiche. Globalmente, infatti, sembra che, nello stesso arco di tempo trascorso dall’immissione sul mercato della telefonia mobile, il Samsung Galaxy S7 (e relativo Samsung Galaxy S7 Edge) abbia venduto, globalmente, circa il 25% di più rispetto al proprio predecessore. Andando un po’ più nello specifico, l’aumento più netto è stato registrato negli Stati Uniti d’America, dove l’S7 ha totalizzato un miglioramento del 30%, nel primo periodo di vendite, rispetto al Samsung Galaxy S6. Anche il dato europeo è incoraggiante: nel Vecchio Continente, infatti, abbiamo un +20%, e persino in Cina si registra l’interessante aumento del 10%. In Corea del Sud, invece, nonostante gli entusiasmi generali, sembra che le vendite del Samsung Galaxy S7 non siano state poi tanto differenti da quelle del precedente top di gamma targato Samsung.