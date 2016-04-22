Nuovo spot per Samsung Galaxy Tab Pro S

Nel corso di queste ultime settimane, fermo restando al gigante della tecnologia Samsung, vero e proprio colosso per quel che concerne il settore della telefonia mobile, ci siamo concentrati soprattutto sulle novità apportate da alcuni apparecchi. Nello specifico, il nostro argomento preferito, chiaramente, è stato quello che ha visto come protagonisti il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge
(e non avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che tali device hanno registrato il loro esordio sul mercato internazionale da poco più di un mese), mentre, negli ultimissimi giorni, abbiamo fornito anche alcuni interessanti notizie circa il Samsung Galaxy Note 6
, phablet di sesta generazione che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Normale, pertanto, che in tutto questo trambusto, si siano un po’ perse le tracce del Samsung Galaxy Tab Pro S, tablet comunque molto interessante ed uscito anche di recente.
Oggi, pertanto, abbiamo il piacere di ricordare a voi lettori l’esistenza di questo dispositivo, in un modo “suggeritoci” dalla stessa azienda sudcoreana Samsung. Che, tramite i vari social, è sempre molto attiva e pronta a cogliere e soddisfare le esigenze dei propri fan.
Ed ecco, quindi, che sull’account ufficiale di YouTube di Samsung Italia, spunta un nuovo spot riguardante proprio il Samsung Galaxy Tab Pro S
. Potrete visionarlo di seguito, riscoprendo le varie caratteristiche di questo importante tablet
.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=33EHDPgLxUE[/embed]