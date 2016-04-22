Caricamento...

Samsung Galaxy S7 Edge è velocissimo

22/04/2016

Quando ci avviamo verso la conclusione di questa settimana, torniamo ancora una volta a parlare dei due nuovissimi device di top gamma prodotti dalla colossale compagnia tecnologica asiatica Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Questi smartphone, come abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso delle ultime settimane, hanno letteralmente fatto impazzire il popolo del web, registrando una percentuale di vendite a dir poco incredibile, e facendo incetta di una larga serie di recensioni e di critiche positive. Samsung Galaxy S7 Edge recensioneTantissimi, dal momento della loro immissione sul mercato internazionale, avvenuta lo scorso 11 marzo, sono stati gli attestati di stima accumulati dai due apparecchi telefonici. E un altro, di recente, è arrivato direttamente da AnTuTu, una vera autorità di questo settore. AnTuTu infatti ha voluto stilare l’ennesima classifica di velocità tra gli smartphone. E chiaramente, sulla cima, le sorprese sono veramente poche: comanda Xiaomi 5, che totalizza l’incredibile punteggio di 136.875, ma viene subito tallonato proprio dal Samsung Galaxy S7 Edge, con i suoi straordinari 134.599 punti. Fra gli altri, oltre all’ovvio Samsung Galaxy S7 Edge, in classifica, in sesta posizione, troviamo anche il Samsung Galaxy Note 5, che porta a casa il notevole bottino di 83.364 punti. Decimo il Samsung Galaxy S6, con un buonissimo risultato di 76.912 punti.

