Samsung Galaxy S7 Edge è velocissimo

Quando ci avviamo verso la conclusione di questa settimana, torniamo ancora una volta a parlare dei due nuovissimi device di top gamma prodotti dalla colossale compagnia tecnologica asiatica Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Questi smartphone, come abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso delle ultime settimane, hanno letteralmente fatto impazzire il popolo del web, registrando una percentuale di vendite a dir poco incredibile, e facendo incetta di una larga serie di recensioni e di critiche positive. Tantissimi, dal momento della loro immissione sul mercato internazionale, avvenuta lo scorso 11 marzo, sono stati gli attestati di stima accumulati dai due apparecchi telefonici. E un altro, di recente, è arrivato direttamente da AnTuTu, una vera autorità di questo settore. AnTuTu infatti ha voluto stilare l’ennesima classifica di velocità tra gli smartphone. E chiaramente, sulla cima, le sorprese sono veramente poche: comanda Xiaomi 5, che totalizza l’incredibile punteggio di 136.875, ma viene subito tallonato proprio dal Samsung Galaxy S7 Edge, con i suoi straordinari 134.599 punti. Fra gli altri, oltre all’ovvio Samsung Galaxy S7 Edge, in classifica, in sesta posizione, troviamo anche il Samsung Galaxy Note 5, che porta a casa il notevole bottino di 83.364 punti. Decimo il Samsung Galaxy S6, con un buonissimo risultato di 76.912 punti.