Samsung Galaxy S5 Neo in offerta

Accantoniamo, quantomeno per questa mattina, l’argomento relativo al Samsung Galaxy S7, che ci sta accompagnando con una certa intensità già da diverse settimane a questa parte. E torniamo a concentrarci su uno smartphone sul quale, a dire la verità, siamo già tornati a discutere in tempi recenti: il Samsung Galaxy S5 Neo, revisione dell’apparecchio telefonico targato Samsung top di gamma del 2014. Il Samsung Galaxy S5 Neo, ancora oggi, nonostante abbia caratteristiche tecniche che lo rendono relativamente obsoleto, è comunque amatissimo dai molti utenti, appassionati ed esperti del settore della telefonia mobile, tanto da essere ancora molto utilizzato. Effettivamente, alcuni giorni fa vi avevamo riportato la notizia relativa ad un interessante aggiornamento del Samsung Galaxy S5 Neo, accennando, peraltro, al fatto che il suo prezzo non sia mai stato abbordabile com’è adesso. E quest’oggi, pertanto, vogliamo riportarvi quelle che, al momento, sono le migliori offerte e le migliori promozioni che si possono trovare in giro per il web. Lo smartphone è disponibile a cifre anche inferiori a 300 euro: il noto rivenditore AcquistaBene.com, ad esempio, lo propone a 265 euro più 10 euro di spese di spedizione, mentre su eBay è possibile trovarlo a 284 euro, in versione no brand e con le spedizioni gratuite (offerta analoga esiste anche su Amazon, ma con garanzia Germania).