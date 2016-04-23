Ecco il nuovo Samsung Galaxy A5

Concludiamo questa settimana di aprile, che ci proietta, di fatto, verso le fasi finali del mese, accantonando i vari discorsi relativi agli apparecchi telefonici di top gamma di cui abbiamo parlato largamente nel corso di queste ultime settimane, come il Samsung Galaxy S7, il Samsung Galaxy S7 Edge o il Samsung Galaxy Note 6, per concentrarci, invece, su un device meno sponsorizzato ma comunque piuttosto importante. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A5, uno degli apparecchi recentemente revisionati appartenenti alla gamma A della nota azienda sudcoreana Samsung. Ultimamente avevamo perso un po’ le tracce di questo dispositivo, concentrandoci, di contro, su altri smartphone e phablet dalle caratteristiche decisamente più importanti. Ad ogni modo, il Samsung Galaxy A5 possiede una scheda tecnica di tutto rispetto, che lo rende sicuramente un device di fascia medio-alta più che appetibile, ed ora proviamo a fare un piccolo riepilogo su quelle che sono le sue peculiarità. Come altri recenti apparecchi telefonici targati Samsung, il Samsung Galaxy A5 possiede sia il lettore delle impronte digitali che il nuovo sistema di pagamento relativo a Samsung Pay. Il processore è un Exynos 7580, e per il display parliamo di un Super AMOLED da 5,2 pollici. La batteria, che supporta la ricarica rapida, è da 2900 mAh, mentre le novità più sensibili giungono forse dalla fotocamera: da 12 megapixel, con stabilizzatore ottico. Il prezzo, logicamente, è piuttosto alto, e a listino supera anche i 400 euro. Tuttavia, per chi fosse interessato ad acquistarlo, su internet, presso vari rivenditori, è possibile andare incontro a diverse offerte decisamente abbordabili: TeknoZone lo propone, in versione no brand e con garanzia Italia, a soli 299 euro (cui vanno aggiunti circa 4 euro per le spese di spedizione). Anche vari rivenditori, su colossi come eBay e Amazon, lo vendono ad una cifra di gran lunga inferiore a quella inizialmente prevista, e pari a circa 325 euro.