Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy Note 6 sarà potentissimo

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Apriamo questa nuova settimana, l’ultima, tra l’altro, del mese di aprile, per tornare a discutere, ancora una volta, del prossimo phablet di casa Samsung. Il noto colosso tecnologico sudcoreano, infatti, già da tempo è al lavoro circa il Samsung Galaxy Note 6, e in effetti, a tal proposito, sono già parecchie le indiscrezioni e le voci di corridoio che stanno circolando su questo interessantissimo apparecchio telefonico, tanto che, secondo alcuni, sarà addirittura il più potente e più performante mai realizzato dall’azienda asiatica, anche più del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. aggiornamento Samsung Galaxy Note 4E proprio riguardo il phablet di sesta generazione, alcuni giorni fa hanno preso a circolare dei nuovi rumors, che però appaiono decisamente poco credibili. Noi ve li enunciamo ugualmente, sebbene è molto probabile che, presto, essi vengano smentiti. Per quanto riguarda la RAM, se fino ad ora si era parlato di un chip da 6 GB (abbastanza plausibile), adesso si vocifera che esso sarà addirittura da 8 GB. Decisamente poco plausibile, ma finché non ci saranno conferme o smentite ufficiali in merito, nulla è da dare per scontato. L’altra indiscrezione sul Samsung Galaxy Note 6 è forse più interessante e più discutibile, dal momento che riguarda il processore: pare che il prescelto potrebbe essere il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 823, superiore persino allo Snapdragon 820 montato sulle versioni statunitensi del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S7 Edge, il parere dei lettori

Articolo Successivo

Ecco il nuovo Samsung Galaxy A5

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

01/05/2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

28/04/2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

24/04/2020