Samsung Galaxy Note 6 sarà potentissimo

Apriamo questa nuova settimana, l’ultima, tra l’altro, del mese di aprile, per tornare a discutere, ancora una volta, del prossimo phablet di casa Samsung. Il noto colosso tecnologico sudcoreano, infatti, già da tempo è al lavoro circa il Samsung Galaxy Note 6, e in effetti, a tal proposito, sono già parecchie le indiscrezioni e le voci di corridoio che stanno circolando su questo interessantissimo apparecchio telefonico, tanto che, secondo alcuni, sarà addirittura il più potente e più performante mai realizzato dall’azienda asiatica, anche più del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. E proprio riguardo il phablet di sesta generazione, alcuni giorni fa hanno preso a circolare dei nuovi rumors, che però appaiono decisamente poco credibili. Noi ve li enunciamo ugualmente, sebbene è molto probabile che, presto, essi vengano smentiti. Per quanto riguarda la RAM, se fino ad ora si era parlato di un chip da 6 GB (abbastanza plausibile), adesso si vocifera che esso sarà addirittura da 8 GB. Decisamente poco plausibile, ma finché non ci saranno conferme o smentite ufficiali in merito, nulla è da dare per scontato. L’altra indiscrezione sul Samsung Galaxy Note 6 è forse più interessante e più discutibile, dal momento che riguarda il processore: pare che il prescelto potrebbe essere il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 823, superiore persino allo Snapdragon 820 montato sulle versioni statunitensi del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge.