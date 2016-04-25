Samsung Galaxy S7 Edge, il parere dei lettori

In questo lunedì pomeriggio, che in qualche modo ci inizia all’ultima settimana di aprile, torniamo a discutere dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 e, soprattutto, il Samsung Galaxy S7 Edge. Quest’oggi, infatti, abbiamo deciso di chiedere il parere di una nostra assidua lettrice, e della sua esperienza dopo il primo mese di utilizzo del suddetto device. Ciao, Alessandra. Come mai hai deciso di acquistare il Samsung Galaxy S7 Edge? A dire la verità, all’inizio ero un po’ titubante: sia per il prezzo, sia perché la mia precedente esperienza con il Samsung Galaxy S2 non era stata molto entusiasmante, visto che aveva tanti difetti… comunque il mio vecchio smartphone si era guastato e l’S7 Edge era appena uscito. Sentivo tutti parlarne bene, e alla fine ho deciso di fare un piccolo sforzo economico. Quali sono le cose che più ti hanno colpita di questo apparecchio? Quali credi siano i suoi punti di forza? Anzitutto mi ha colpito il design, è veramente carino ed accattivante. Dovendo prendere un nuovo telefono, devo dire che questo, esteticamente, mi ha catturata subito. E poi, ovviamente, la velocità: qualsiasi pagina internet io apra, o qualsiasi app io utilizzi, si aprono così rapidamente che sembra quasi di utilizzare il computer di casa. In generale poi il funzionamento è davvero semplice, il sistema operativo è molto intuitivo, e la funzione che permette di creare diversi shortcut delle applicazioni più utilizzate è molto comoda. Ho apprezzato anche il fatto che sia impermeabile: non devo più preoccuparmi di usarlo quando piove, ad esempio. Che ci dici della batteria? Una delle prime volte che ho preso il telefono è durata due giorni e mezzo… cose che con l’S2 potevo solo sognare. Anche usandolo molto dura comunque tantissimo, e col caricabatteria in dotazione è possibile ricaricare il cellulare completamente in poco più di un’ora. Se penso che i miei vecchi telefoni impiegavano anche più di tre ore… Una delle caratteristiche più apprezzate del Samsung Galaxy S7 Edge è stata sicuramente la fotocamera. Tu finora come ti sei trovata? Molto bene, è di una qualità stupefacente. Mi è capitato di scattare alcune fotografie anche di sera, con poca luce, e la qualità è comunque molto alta. Ma anche la fotocamera anteriore non è affatto male, specie se la paragono agli altri smartphone che ho usato in passato. In definitiva, quindi, ti sentiresti di consigliare l’acquisto del Samsung Galaxy S7 Edge? Il prezzo è davvero molto alto, quindi è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni. Se però avete i soldi da spendere, o se trovate qualche buona occasione, lo consiglio assolutamente: è senza dubbio uno dei migliori telefoni in circolazione, se non il migliore in assoluto. Quasi fatico a ricordare come facessi prima di averlo. Grazie mille per le tue risposte, Alessandra. Grazie a voi, è stato un piacere!