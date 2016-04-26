Arriva il nuovo Samsung Galaxy Tab S2 8.0

In questo martedì, l’ultimo del mese di aprile, abbiamo deciso di tralasciare per un momento l’argomento relativo ai maggiori apparecchi telefonici di top gamma prodotti da Samsung, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge (per non parlare del Samsung Galaxy Note 6, che ultimamente sta facendo sempre più parlare di sé), per concentrarci invece su due dispositivi certamente meno chiacchierati, ma che negli scorsi giorni sono stati capaci di stupire, a modo loro. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, giunge la notizia della revisione di due vecchi tablet usciti già nella scorsa estate, vale a dire il Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ed il Samsung Galaxy Tab 9.7. Stamane vi parleremo del modello 2016 del primo dei due apparecchi già citati, mentre nel pomeriggio daremo maggior spazio al secondo. In cosa consistono, dunque, le varie migliorie che Samsung ha deciso di apportare al Samsung Galaxy Tab S2 8.0? Per la verità, si tratta di cambiamenti tutt’altro che epocali: la novità più interessante, certamente, è rappresentata dal cambio di processore, dal momento che, adesso, abbiamo un interessante Qualcomm Snapdragon 652 in vece del più obsoleto Exynos 5433. Importante cambiamento anche per quel che concerne il sistema operativo: il Samsung Galaxy Tab S2 8.0, in questa nuova versione, verrà infatti commercializzato direttamente con Android Marshmallow 6.0.1. Per il resto, nessuna novità particolare. Il tablet per ora è disponibile solo nel mercato tedesco, al prezzo di 479 euro.