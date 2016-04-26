Ecco anche il nuovo Samsung Galaxy Tab S2 9.7

Come promessovi stamane, se oggi abbiamo discusso della versione del 2016 del Samsung Galaxy Tab S2 8.0, in questo pomeriggio vogliamo invece parlarvi dell’altro tablet che, nella scorsa estate, venne commercializzato con quello già citato da 8 pollici, e che, sempre insieme allo stesso, ha recentemente conosciuto una piccola revisione, arrivata però praticamente in punta di piedi: il Samsung Galaxy Tab S2 9.7. Tablet da 9.7 pollici, il dispositivo, come abbiamo detto, è uscito solo la scorsa estate. Eppure, la colossale azienda tecnologica sudcoreana Samsung, come per molti altri apparecchi telefonici (tra i quali il Samsung Galaxy J5 ad esempio, o anche il Samsung Galaxy J7), ha deciso di crearne una versione migliorata e più performante. Ecco, allora, come sarà il “nuovo” Samsung Galaxy Tab S2 9.7, in attesa che presto esca anche il Samsung Galaxy Tab S3. Come per l’8.0, anche il tablet da 9,7 pollici sarà dotato di un nuovo processore, ossia il Qualcomm Snapdragon 652. Un processore octa-core che gira alla frequenza di 1,8 GHz, e che va a sostituire il più obsoleto Exynos 5433. Chiaramente, cambia anche il sistema operativo: si passa ad Android Marshmallow 6.0.1, l’ultimo Android attualmente disponibile per i device targati Samsung. Anche il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, come l’altro modello, è al momento disponibile in Germania: la versione con sola connettività Wi-Fi viene 449 euro, mentre per la variante che include anche LTE si sale addirittura a 549 euro.