Ancora rumors sul Samsung Galaxy Note 6

Ci avviamo ormai con sempre più decisione verso la fine di questo mese di aprile. Maggio è alle porte, e con esso anche la stagione più calda: che, ad alcuni, porterà non solo le tanto agognate ferie estive, ma anche il nuovo device dalle alte prestazioni targato Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 6. Il phablet di sesta generazione della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, infatti, dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato internazionale tra il mese di agosto e quello di settembre, e, stando alle voci che hanno preso a circolare già da diversi giorni, sarà dotato di una serie di caratteristiche tecniche a dir poco impressionanti. Tuttavia, considerando che ancora mancano diversi mesi alla sua uscita ufficiale, molte delle indiscrezioni presenti al momento sul web prendono più i contorni della fantascienza, che di una realtà anche solo vagamente plausibile. Non a caso, alcuni giorni fa, vi abbiamo parlato con una certa diffidenza di alcune presunte peculiarità del Samsung Galaxy Note 6, che prevedrebbero una RAM da addirittura 8 GB, ed un processore Qualcomm Snapdragon 823. L’ultimo rumor, in tal senso, è forse il più strampalato di tutti, ma ve lo riportiamo comunque per dovere di cronaca. Secondo tale voce, infatti, il Samsung Galaxy Note 6 potrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore da addirittura 25 megapixel. Anche senza scendere troppo nel merito del discorso, Samsung di recente ha fatto capire che preferisce migliorare la tecnologia relativa alle proprie fotocamere piuttosto che aumentare inutilmente i megapixel. Come, del resto, ha fatto anche per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge. Il nostro consiglio, pertanto, è di prendere queste indiscrezioni molto con le pinze, dal momento che è fortemente presumibile che esse verranno presto smentite.