Consigli per gli acquisti per Samsung Galaxy Note 5

In questa giornata di mercoledì abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione prevalentemente sui phablet prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Tali apparecchi, vere e proprie vie di mezzo tra uno smartphone ed un tablet, sono spesso molto ambiti da chi è alla ricerca di un dispositivo che, al contempo, garantisca delle ottime prestazioni senza però risultare troppo ingombrante: una sorta di computer in miniatura, se vogliamo. E come ben sappiamo, riavvolgendo il filo del discorso, il device che meglio risponde a queste caratteristiche, e che, negli ultimi mesi, ha fatto parlare maggiormente di sé (sia nel bene che nel male), è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 5. Nonostante, per quel che concerne i dispositivi targati Samsung, il phablet di quinta generazione sia stato superato in potenza dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, esso rimane comunque uno fra i migliori e fra i più performanti dispositivi telefonici presenti sul mercato. Tuttavia, come purtroppo sappiamo molto bene, dal momento che ne abbiamo discusso ampiamente nei mesi scorsi, non è mai stato commercializzato nel Vecchio Continente, e, quindi, neanche in Italia. Per chi fosse comunque deciso ad acquistarlo, tendiamo a ribadire che internet può sempre venire in aiuto, dal momento che sono diversi i rivenditori che l’hanno reso disponibile a cifre decisamente più abbordabili rispetto a quelle di partenza. Ed ora proviamo un po’ a vedere quali sono. Su eBay, il Samsung Galaxy Note 5 è disponibile, con spedizione gratuita, al prezzo di 589,99 euro. Più vantaggiosa ancora è l’offerta del sito Ecomtel-shop.com, che propone il device a 575 euro, cui vanno aggiunti 9 euro per le spese di spedizione. Qualora foste interessati ad acquistarlo, è bene comunque che sappiate che, non essendo ufficialmente disponibile per il mercato europeo, potreste incorrere a vari problemi per quel che concerne la garanzia e l’assistenza tecnica.