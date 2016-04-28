Nuova funzione per Samsung Galaxy S7?

In questo giovedì mattina, torniamo ancora una volta a parlare del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, i due attuali device dalle elevate prestazioni targati Samsung, che da ormai più di un mese stanno letteralmente spopolando sul mercato internazionale della telefonia mobile. Potenti, performanti, pratici, innovativi e belli da vedere: i due nuovi smartphone di top gamma prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, finora, hanno totalizzato delle vendite a dir poco eccezionali, facendo incetta di critiche e recensioni positive. Perfino i più scettici si sono convinti, cedendo alle lusinghe di apparecchi così ben progettati. La novità delle ultime settimane è che, a quanto pare, di recente i due dispositivi avrebbero acquisito una funzione inedita, giunta grazie all’ultimo aggiornamento di cui vi avevamo anche parlato qualche tempo fa. Difatti, a seguito dell’ultimo update diffuso dalla compagnia asiatica, pare che sia il Samsung Galaxy S7 che il Samsung Galaxy S7 Edge possano modificare a piacimento la loro stessa interfaccia, andando a variare le dimensioni dei vari elementi presenti sullo schermo (che possono così aumentare o diminuire a seconda delle proprie preferenze). Un’aggiunta certamente gradita, e che testimonia anche una certa volontà, da parte di Samsung, di andare incontro ai propri clienti, dal momento che una simile feature era già stata richiesta in passato.