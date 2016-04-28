Samsung Galaxy S7 Edge congelato nella Cola!

Ancora una volta stiamo qui a parlarvi di una delle caratteristiche più apprezzate dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, vale a dire l’impermeabilità. Lo abbiamo detto e ribadito più di una volta: il popolo del web, da sempre aperto a trovate goliardiche, si è davvero sbizzarrito nel testare la resistenza dei due nuovi smartphone dalle elevate prestazioni targati Samsung, tanto che su YouTube sono parecchi i video che mostrano le prove più disparate, e molti di essi ve li abbiamo mostrati anche noi: ricorderete, certamente, che alcuni avevano provato ad immergere il Samsung Galaxy S7 Edge nell’acqua bollente
, mentre altri gli avevano fatto fare perfino un bagnetto nella Coca Cola
.
Proprio la Coca Cola è una delle protagoniste del video che vi mostreremo poc’anzi, e che in poche settimane ha già totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni: a testimonianza anche del fatto che i nuovi device Samsung, evidentemente, erano davvero molto attesi.
Il Samsung Galaxy S7 Edge e l’ iPhone 6S Plus, dunque, vengono immersi in una ciotola di Coca Cola
, e, in seguito, congelati in un freezer per ben 9 ore
. Nonostante la composizione della nota bibita sia del tutto diversa rispetto all’acqua, oltre che più ostica date le tante sostanze zuccherine che contiene, il Samsung Galaxy S7 Edge ne esce ancora una volta illeso. Risultato analogo, e per certi versi sorprendente, anche per lo smartphone di Apple.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=yWYHHNADK04[/embed]