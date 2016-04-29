Arriva Samsung Galaxy C?

Una notizia che ha quasi del clamoroso, quella che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ha iniziato a prendere prepotentemente piede nel corso di questi ultimi giorni. L’azienda asiatica, infatti, famosa per aver introdotto, nel corso degli anni, una serie notevole di smartphone e di apparecchi telefonici sul mercato, starebbe per far esordire una nuova gamma di device e dispositivi, nota come Samsung Galaxy C. Si tratta di qualcosa di più di una semplice indiscrezione per la verità, dal momento che, secondo quel che trapela da molte voci più o meno autorevoli, la nuova famiglia di smartphone nota come Samsung Galaxy C, sarebbe in procinto di giungere già nel mese di maggio. Nel corso dei prossimi giorni, certamente, scenderemo maggiormente nel dettaglio per fornirvi informazioni e rumors su quelli che dovrebbero essere i primi smartphone della gamma Samsung Galaxy C, ma adesso proviamo a vedere un po’ più genericamente di cosa dovrebbe trattarsi con esattezza. Anzitutto, il nome: non si sa ancora bene quale significato si celi dietro la lettera “C” (sempre ammesso che ve ne sia uno specifico), tuttavia, secondo il parere di alcuni, “C” starebbe per “Cina”. Una gamma, insomma, che sarebbe dedicata al solo paese asiatico, e che quindi non sarebbe appannaggio né del continente europeo, né di quello indiano. Per quel che riguarda invece le prestazioni, pare che Samsung Galaxy C potrebbe proporre una fascia di smartphone discreti, una sorta di livello intermedio tra Samsung Galaxy A (medio-alta) e Samsung Galaxy J (medio-bassa).