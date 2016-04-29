In arrivo Samsung Galaxy C5?

Tra oggi e domani, come peraltro avevamo anche anticipato questa mattina, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dalla compagnia asiatica Samsung, concentreremo la nostra attenzione in particolare su quella che, a quanto sembra, sarà la nuova gamma di apparecchi telefonici griffati Samsung, e che paiono ormai in procinto di esordire sul mercato. E il primo fra gli smartphone appartenenti a questa famiglia, a quanto sembra, è il Samsung Galaxy C5. Difatti, sul noto sito di Geekbench, una vera e propria autorità nel settore, è apparso un nuovo modello con il nome in codice di SM-C5000. Un modello che, per l’appunto, in molti hanno identificato come il Samsung Galaxy C5. Per il momento abbiamo pochissime informazioni ufficiose, mentre sono diverse le indiscrezioni sul nuovo device che Samsung dovrebbe far uscire nei prossimi mesi. Il Samsung Galaxy C5, secondo i piani del colosso sudcoreano, sarebbe un apparecchio telefonico di fascia medio-alta, dotato di un display di 5,2 pollici con una risoluzione in Full HD. Per quanto concerne il processore, si dice che il Samsung Galaxy C5 potrebbe essere dotato di un Qualcomm Snapdragon 617, accompagnato, udite udite, da una RAM da addirittura 4 GB, analogamente ai potentissimi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Pochi dubbi sul sistema operativo: sarà, ovviamente, Android Marshmallow 6.0.1, che si sta diffondendo sempre più sui device targati Samsung.