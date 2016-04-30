Come sarà il Samsung Galaxy C3?

In questa giornata di sabato, che chiuderà non soltanto la settimana, ma anche lo stesso mese di aprile, torniamo a discutere della nuova gamma di apparecchi telefonici targati Samsung, nota come Samsung Galaxy C. Una notizia che è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno nel corso degli ultimi giorni, e che ha vivacizzato un mese di aprile che, per la verità, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal colosso sudcoreano Samsung, era già piuttosto vibrante per il grande successo ottenuto dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi device di top gamma targati Samsung. E allora, se ieri vi abbiamo anticipato quelle che potrebbero essere le caratteristiche e le peculiarità del Samsung Galaxy C5, presumibilmente il primo smartphone appartenente alla gamma Samsung Galaxy C, proviamo oggi a vedere cosa potremmo aspettarci dal Samsung Galaxy C3. Il nome stesso lascia intendere che il Samsung Galaxy C3, probabilmente, sarà un dispositivo meno potente e performante rispetto al Samsung Galaxy C5, e in effetti, l’unico rumor piuttosto certo che abbiamo al momento a disposizione, pare confermare la cosa. Difatti, sembra che il Samsung Galaxy C3 avrà un display da 4,7 pollici, ma non si sa ancora con quale risoluzione. Interessante, tuttavia, è l’indiscrezione secondo la quale, analogamente agli altri smartphone in programma per questa nuova famiglia di telefoni, il Samsung Galaxy C3 potrebbe essere realizzato in alluminio.