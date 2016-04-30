Presto anche il Samsung Galaxy C7

E concludiamo dunque questo sabato iniziando ad accennare anche al Samsung Galaxy C7, futuro apparecchio telefonico presumibilmente di fascia medio-alta che, da qui ai prossimi mesi, il colosso tecnologico sudcoreano Samsung introdurrà sul mercato internazionale da qui ai prossimi mesi. Per chi se lo fosse perso, infatti, nelle ultime settimane la nota azienda asiatica ha pensato ad una nuova gamma di smartphone, la cosiddetta Samsung Galaxy C, pensata, secondo il parere di alcuni esperti ed appassionati, per il solo mercato cinese. Non vi sono ancora molte informazioni ufficiali circa questa nuova famiglia di device, né tantomeno sui device stessi che dovrebbero andare a comporla, sebbene molti dicano che, inizialmente, saranno tre i dispositivi telefonici che la faranno esordire: il Samsung Galaxy C3, il Samsung Galaxy C5 e, per l’appunto, il Samsung Galaxy C7, presumibilmente il più potente e performante del lotto. Sfortunatamente, l’unica indiscrezione riguardante il Samsung Galaxy C7 che per ora pare piuttosto probabile, è relativa al display: esso, infatti, dovrebbe essere da 5,5 pollici, e, presumibilmente, supporterà la risoluzione in Full HD. Per il resto, pare piuttosto scontato che il sistema operativo di cui Samsung Galaxy C7 sarà dotato sarà l’ovvio Android Marshmallow 6.0.1, mentre ci giungono vari rumors sulla composizione estetica dello smartphone, che dovrebbe essere composto interamente di alluminio.