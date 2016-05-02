Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna

E andiamo dunque a inaugurare questo mese di maggio parlandovi di un device che Samsung, il noto colosso tecnologico sudcoreano, ha già fatto uscire da diverso tempo, e che, negli scorsi giorni, è finalmente andato incontro ad un nuovo aggiornamento: il Samsung Galaxy Note 4. Il phablet di quarta generazione, complice anche il fatto che il suo successore, ossia il Samsung Galaxy Note 5, non è mai giunto nel Vecchio Continente, ancora oggi trova un ottimo riscontro presso i fruitori europei, inclusi quindi anche quelli italiani. Peraltro, l’apparecchio è anche uno fra i prescelti che, presto, riceveranno il tanto agognato sistema operativo di Android Marshmallow 6: tuttavia ci duole informarvi che, sfortunatamente, l’aggiornamento in questione è ancora una volta basato su Android Lollipop 5.1.1. L’update di cui parliamo, comunque, è piuttosto interessante, e migliora ulteriormente l’utilizzo e la fruibilità del Samsung Galaxy Note 4. Difatti, nelle modifiche apportate da questo aggiornamento, è previsto un minor consumo della batteria, e quindi l’intero device avrà una maggiore autonomia. Ma non soltanto: sono previste, infatti, le solite correzioni relative alla sicurezza, ed anche l’intero sistema operativo risulterà più stabile e più reattivo a seguito dell’aggiornamento, che inoltre dovrebbe avere un effetto benefico anche sulla memoria. In attesa di Android Marshmallow 6, il nostro consiglio ovviamente è di installare l’update.