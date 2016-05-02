Samsung Galaxy Note 6 si avvicina

Il mese di maggio è iniziato ufficialmente ieri, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla colossale compagnia tecnologica asiatica Samsung, porterà di certo una lunga serie di interessanti novità. Abbiamo già discusso, ad esempio, della nuova gamma di smartphone griffata Samsung, la cosiddetta Samsung Galaxy C, che secondo alcuni esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che riguarda questo campo, potrebbe esordire proprio a maggio. Ma questo mese, tra le altre cose, ci avvicina anche all’uscita di un altro device estremamente importante, come il Samsung Galaxy Note 6. Il Samsung Galaxy Note 6 è un phablet particolarmente atteso da molti fan dell’azienda sudcoreana, in particolar modo da quelli del Vecchio Continente, dal momento che, come purtroppo sappiamo molto bene, in Europa il Samsung Galaxy Note 5 non è mai giunto. La novità a riguardo proviene da CPU-Z, vera e propria autorità nel settore, che negli scorsi giorni ha pubblicato uno screen che, in qualche modo, svelerebbe alcune caratteristiche del Samsung Galaxy Note 6. Il nome in codice del phablet di sesta generazione sarebbe quindi SM-N930F, ed il suo schermo sarebbe da ben 5,8 pollici. Conferme per la RAM, molto probabilmente da 6 GB, mentre lo storage interno basilare sarebbe da 32 GB. Non mancherà la caratteristica relativa all’impermeabilità, reintrodotta con il Samsung Galaxy S7, mentre la batteria sarà da 3700 mAh. Curiosa l’indiscrezione riguardo il processore, che a quanto pare sarà l’Exynos 8890, già utilizzato per la versione europea del già citato Samsung Galaxy S7.