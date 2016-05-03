Rimborso di 60 euro per Samsung Galaxy A3

Quando è da poco iniziato il mese di maggio, che, idealmente, per quelli che paiono essere i piani della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ci svelerà la nuova “famiglia” di apparecchi telefonici prodotti dal colosso asiatico, ossia la Samsung Galaxy C, torniamo a discutere della gamma A. Una gamma che, dopo la S e dopo la Note (che tuttavia si è sempre occupata di produrre più phablet che smartphone), è sempre stata quella che ha regalato i device migliori a rapporto di qualità prezzo. E come abbiamo detto e ribadito più di una volta, Samsung ha recentemente revisionato alcuni vecchi smartphone appartenenti proprio a questa gamma, con delle caratteristiche migliorate rispetto al passato: tra di essi, figurano ovviamente il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5. Abbiamo già detto molto riguardo le peculiarità tecniche dei nuovi Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A5, per cui non ci soffermeremo nuovamente su questo aspetto. Tuttavia è interessante notare come Samsung, già sul finire di aprile, abbia deciso di sponsorizzare ulteriormente i modelli 2016 di questi device, rendendoli protagonisti di una promozione analoga a quelle che la compagnia coreana ha già lanciato anche in passato. E dunque, per chi acquisterà un Samsung Galaxy A3 nella settimana compresa tra l’11 maggio ed il 18 maggio, potrà avere diritto di un rimborso di 60 euro. Come già accaduto anche le altre volte, per poter beneficiare del rimborso sarà sufficiente registrarsi presso il portale di Samsung People (oppure loggarsi, qualora si possedesse già un account), e poi inserire i vari dati richiesti. Anche il Samsung Galaxy A5 vanta una simile offerta, ma ne parleremo approfonditamente nel pomeriggio.