Rimborso di 100 euro per Samsung Galaxy A5

E come promesso, eccoci qui, in questo martedì pomeriggio, il primo del mese di maggio, a discutere del Samsung Galaxy A5. Come probabilmente ben saprete, infatti, di recente il colosso tecnologico asiatico Samsung ha deciso di realizzare le revisioni con caratteristiche migliorate di alcuni dei propri device, fra cui figurano anche il Samsung Galaxy A3 ed il già citato Samsung Galaxy A5. La gamma A di apparecchi telefonici realizzati dall’azienda sudcoreana è sempre stata ben vista dai tanti clienti Samsung, dal momento che essa ha proposto spesso dei buoni smartphone a rapporto di qualità prezzo. Aspetto, questo, fortemente interessante, e reso ancora più appetibile dalle varie promozioni che proprio la compagnia coreana ha spesso lanciato nel recente passato. Non a caso, pertanto, nella mattinata vi avevamo accennato di un’offerta relativa al Samsung Galaxy A3, e che prevedeva un rimborso di 60 euro. Promozione analoga, tuttavia, è appannaggio anche del Samsung Galaxy A5, e con praticamente le medesime modalità. Chi acquisterà un Samsung Galaxy A5 nella settimana compresa tra l’11 maggio ed il 18 maggio, infatti, potrà avere diritto di un rimborso di ben 100 euro. Per poterne beneficiare, è sufficiente registrarsi presso il portale di Samsung People, oppure loggarsi allo stesso, nel caso in cui si possedesse già un account. Dopodiché, è sufficiente inserire i vari dati richiesti, tra i quali, ovviamente, il codice IBAN presso il quale si desidera ricevere la somma.