Samsung Galaxy S6 si aggiorna ancora

Quando iniziamo ad avviarci con passo spedito verso la conclusione di questa settimana, la prima, di fatto, del mese di maggio, torniamo ancora una volta a parlare del Samsung Galaxy S6, ex top di gamma del 2015, che, seppur ormai superato dai due nuovi device dalle elevate prestazioni targati Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, rimane comunque uno smartphone solidissimo ed estremamente potente e performante. Senza dubbio, pertanto, il colosso tecnologico sudcoreano lo manterrà ancora “in vita” per diversi anni, e non a caso, di recente, esso è andato incontro ad un nuovo aggiornamento, l’ennesimo. L’ultimo update per il Samsung Galaxy S6 riporta la sigla G920FXXS3DPD5, ed è basato, naturalmente, sul sistema operativo di Android Marshmallow 6.0.1, che da poche settimane è finalmente giunto anche sugli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6. Chiaramente, come avviene anche piuttosto spesso in questi casi, è inutile aspettarsi chissà quali grandi rivoluzioni: l’aggiornamento in questione, infatti, non sconvolgerà la fruibilità o l’aspetto del Samsung Galaxy S6, ma tenderà, naturalmente, ad apportare alcune piccole migliorie qua e là, correggendo qualche piccolo bug e qualche difetto. Non mancherà, ovviamente, anche la classica ottimizzazione delle applicazioni, che risulteranno così più veloci e più immediate. L’update dovrebbe giungere in primo luogo sui device no brand, ed in seguito arriverà anche su tutti gli altri.