Arriva Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition

Nel corso di questi ultimi mesi, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, senza ombra di dubbio, ci ha abituati davvero molto bene. L’azienda asiatica, infatti, ha sfornato un device migliore dell’altro, riuscendo finalmente a centrare quelle che erano le esigenze dei propri utenti: basti pensare, ad esempio, ai due attuali smartphone di top gamma, vero e proprio vanto di Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, dotati di una serie di caratteristiche e di peculiarità che hanno fatto praticamente impallidire la concorrenza. O ancora al Samsung Galaxy Note 6, phablet di prossima uscita, che già dalle premesse iniziali dovrebbe essere potentissimo. In tutto ciò, comunque, quasi in punta di piedi, è emerso anche un altro dispositivo telefonico, per la verità l’ennesima rivisitazione operata dalla compagnia coreana: si tratta del Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition, nuovo modello del vecchio Samsung Galaxy Xcover 3. Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition è uno smartphone di fascia medio-bassa, la cui caratteristica principale è la resistenza fisica: un device, insomma, pensato principalmente per affrontare le intemperie più ostiche, come l’acqua o gli urti, e dunque perfetto, ad esempio, per gli escursionisti o per chi ha passioni analoghe. Rispetto al vecchio modello, il nuovo Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition non presenta delle evidenti migliorie all’hardware, che rimane pressoché invariato: 1,5 GB di RAM, processore quad-core da 1,2 GHz, display da 4,5 pollici e memoria interna da 8 GB. Cambia, tuttavia, il sistema operativo, che dall’obsoleto Android KitKat passa al più recente e performante Android Marshmallow. Disponibile, inoltre, la connettività 4G LTE, decisamente un bel passo avanti. Al momento il Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition è disponibile nei Paesi Bassi al prezzo di 228 euro, ma è più che probabile che presto esso arrivi anche presso gli altri paesi facenti parte dell’Unione Europea, Italia inclusa.