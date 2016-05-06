Ci sarà Samsung Galaxy Note 6 Edge?

Quando ci siamo ormai addentrati in questo mese di maggio, che dal punto di vista del settore della telefonia mobile gestito da Samsung ci avvicina, sempre più velocemente, ad una importantissima stagione estiva, torniamo a parlare di un device che, proprio in estate, realizzerà finalmente il proprio debutto sul mercato. Il Samsung Galaxy Note 6, infatti, phablet di sesta generazione, è particolarmente atteso soprattutto dagli utenti europei, che non hanno avuto la possibilità di utilizzare il precedente modello, ma la novità delle ultime settimane, in tal senso, è davvero molto interessante: pare, infatti, che il noto colosso tecnologico sudcoreano stia pensando anche ad una versione potenziata, un Samsung Galaxy Note 6 Edge. Stando alle varie indiscrezioni che hanno preso a circolare in rete, infatti, sembra che l’azienda asiatica abbia già realizzato e testato due diversi Galaxy Note 6, di cui una versione normale ed un modello Edge, dal classico display con le curve ai lati. Il Samsung Galaxy Note 6 Edge, così, avrebbe un display da 5,9 pollici, leggermente più grande di quello della variante normale (che sarà, presumibilmente, da 5,7 pollici), ma al momento è veramente impossibile affermare con certezza che tale phablet verrà commercializzato davvero. Anche perché, chiaramente, la sua esistenza dovrebbe pregiudicare quella di un ipotetico Samsung Galaxy S7 Edge Plus.