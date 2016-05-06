Samsung Galaxy S5, ecco Marshmallow

Parlando del settore tecnologico relativo alla telefonia mobile, naturalmente fermo restando al noto colosso sudcoreano Samsung, l’ultimo periodo, com’è anche normale che sia, è stato certamente caratterizzato sia dagli ultimi due top di gamma usciti da pochi mesi, ossia il Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, sia dal futuro apparecchio dalle elevate prestazioni prodotto proprio dall’azienda asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy Note 6. Naturalmente, però, se da un lato Samsung spinge in maniera particolare per promuovere i propri dispositivi migliori, dall’altro non pensa certo ad abbandonare anche i vecchi modelli, ed in tal senso rientra in gioco uno smartphone di cui ultimamente si erano un pochino perse le tracce, ma che resta ancora ben saldo nei piani della compagnia coreana: il Samsung Galaxy S5. Il top di gamma del 2014, infatti, ancora oggi è sfruttatissimo da molti affezionati clienti Samsung, tanto che la richiesta è ancora molto forte. Non è strano, pertanto, che il Samsung Galaxy S5 fosse uno dei device prescelti ad aggiornarsi al sistema operativo di Android Marshmallow 6: aggiornamento che, finalmente, è arrivato. Difatti, proprio a partire dalla scorsa settimana, finalmente il Samsung Galaxy S5 ha iniziato a ricevere l’update al tanto agognato Marshmallow. Se anche voi ne siete in possesso, sappiate quindi che l’attesa è finita, e che presto potrete aggiornarlo.