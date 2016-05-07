Ecco il Samsung Galaxy C7
07/05/2016
Proprio alcuni giorni fa, e ve lo ricorderete molto bene se siete soliti seguirci, abbiamo iniziato a discutere di quella che, a quanto pare, sarà la nuova gamma di apparecchi telefonici e smartphone prodotti da Samsung, che apparterranno ad una fascia presumibilmente medio-bassa. Stiamo parlando di Samsung Galaxy C, e stando alle numerose fonti vicine alla compagnia sudcoreana, inizialmente saranno tre i dispositivi appartenenti a questa fascia che esordiranno sul mercato della telefonia mobile: stiamo parlando del Samsung Galaxy C3, del Samsung Galaxy C5 e del Samsung Galaxy C7. Per la verità, non sappiamo ancora se tali device verranno commercializzati ovunque, o se, come sembra più probabile al momento, essi verranno messi in vendita solamente per il mercato cinese. Tuttavia, nel corso di questi ultimi giorni si sono intensificate le notizie e le indiscrezioni relative soprattutto all’ultimo di essi, ossia il Samsung Galaxy C7, che poi dovrebbe essere anche il più potente ed il più interessante del lotto in termini di caratteristiche tecniche. E allora, come sarà il Samsung Galaxy C7? Le comparsate fatte su AnTuTu, su GeekBench e su GFXBench parlano di un apparecchio dotato di un Qualcomm Snapdragon 625 e di una RAM da 4 GB, oltre che di un display da 5,5 pollici con risoluzione in Full HD. Interessante il dato relativo alla fotocamera anteriore, che dovrebbe essere da addirittura 8 megapixel, mentre il sistema operativo sarà l’ovvio Android Marshmallow 6.0.1.
