Samsung Galaxy S7 batte anche la Nutella!

E andiamo a concludere questa settimana, la prima, di fatto, del mese di maggio, parlando in toni più leggeri e più goliardici rispetto a quelli che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, tornando a discutere di quello che, senz’altro, è stato il nostro argomento preferito di discussione di questi mesi: il Samsung Galaxy S7
ed il Samsung Galaxy S7 Edge, come sappiamo molto bene, hanno registrato il loro esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile da quasi due mesi, facendo incetta di una larga serie di recensioni e di critiche positive.
In particolare, il pubblico sembra letteralmente impazzito per il fatto che il Samsung Galaxy S7 sia in grado di garantire una impermeabilità per tempi piuttosto importanti, ed infatti vi abbiamo mostrato come molti utenti si siano letteralmente imbizzarriti nel testare la resistenza dei due smartphone
Dopo aver sconfitto l’acqua a diverse temperature, dopo essere sopravvissuto ad un viaggetto in lavatrice, e dopo aver superato addirittura il test della Coca Cola, qualcuno ha voluto divertirsi per capire se l’impermeabilità del Samsung Galaxy S7 sia in grado di vincere anche contro materiali più densi e viscosi
. E la risposta è stata positiva.
Difatti, i due nuovi top di gamma non hanno mostrato alcun segno di cedimento neppure una volta ricoperti interamente di Nutella: dopo essere stato risciacquato, infatti, il Samsung Galaxy S7 continua a funzionare perfettamente
, come se fosse nuovo. Di seguito, possiamo mostrarvi il video:
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=F91TG-OfqA4[/embed]