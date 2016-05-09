Marshmallow arriva su Samsung Galaxy Note 4

In questo lunedì primaverile, se in mattinata abbiamo preferito discutere di un argomento relativo all’ultimo device di top gamma attualmente disponibile sul mercato, vale a dire il Samsung Galaxy S7 (insieme al suo “gemello”, il Samsung Galaxy S7 Edge), in questo pomeriggio preferiamo invece concentrarci su un phablet uscito già qualche anno fa, ma che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è l’ultimo giunto nel Vecchio Continente: il Samsung Galaxy Note 5, come sappiamo molto bene, non è mai arrivato in Europa, per cui anche noi italiani abbiamo dovuto accontentarci del Samsung Galaxy Note 4. Tuttavia, va detto anche che, ancora oggi, il Samsung Galaxy Note 4 è in grado di garantire una serie di prestazioni estremamente importanti, frutto di una scheda tecnica che, a distanza di quasi due anni, è ancora adesso di tutto rispetto: non a caso, pertanto, questo device è stato uno di quelli che l’azienda asiatica a prescelto per il tanto agognato aggiornamento ad Android Marshmallow 6. E finalmente, proprio pochi giorni fa, ha finalmente avuto il via l’update all’ultimo sistema operativo di Android anche per il Samsung Galaxy Note 4. C’è ancora un po’ di disordine circa la diffusione di tale aggiornamento, ma il fatto che sia finalmente iniziato è sicuramente positivo: entro breve, infatti, esso arriverà anche sui vari apparecchi italiani.