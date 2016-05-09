Always on display si aggiorna

Ed apriamo quindi anche questa nuova settimana, la seconda, di fatto, del mese di maggio. Sono ormai trascorsi due mesi, giorno più giorno meno, dall’uscita dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che hanno accumulato moltissime recensioni positive. I due smartphone in questione, come abbiamo detto e ribadito più di una volta, presentano tutta una serie di caratteristiche e di peculiarità estremamente interessanti, capaci di rendere i due device davvero innovativi e potenti. Tra le novità più apprezzate, come sappiamo molto bene, c’è sicuramente quella relativa all’impermeabilità, per non parlare poi del ritorno dello slot dedicato all’inserimento della scheda micro SD. Un’altra novità passata un po’ in sordina, invece, è quella rappresentata da Always on display, una funzione che permette di visualizzare alcune utili informazioni sullo schermo anche quando lo smartphone è in stand-by. E proprio Always on display, alcuni giorni fa, ha potuto godere di un interessante aggiornamento che ne migliora leggermente l’utilizzo, disinnescando il rischio del burn-in, un fenomeno in grado di creare danni al display, quando alcuni pixel restano accesi per troppo tempo nella stessa posizione. Installare l’aggiornamento ad Always on display, arrivato alla versione 1.1.22, è facile: basta recarsi all’apposito spazio nelle impostazioni, dove sarà possibile essere reindirizzati sul Galaxy App Store.