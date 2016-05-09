Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Always on display si aggiorna

Redazione Avatar

di Redazione

09/05/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ed apriamo quindi anche questa nuova settimana, la seconda, di fatto, del mese di maggio. Sono ormai trascorsi due mesi, giorno più giorno meno, dall’uscita dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che hanno accumulato moltissime recensioni positive. I due smartphone in questione, come abbiamo detto e ribadito più di una volta, presentano tutta una serie di caratteristiche e di peculiarità estremamente interessanti, capaci di rendere i due device davvero innovativi e potenti. Tra le novità più apprezzate, come sappiamo molto bene, c’è sicuramente quella relativa all’impermeabilità, per non parlare poi del ritorno dello slot dedicato all’inserimento della scheda micro SD. Un’altra novità passata un po’ in sordina, invece, è quella rappresentata da Always on display, una funzione che permette di visualizzare alcune utili informazioni sullo schermo anche quando lo smartphone è in stand-by. Samsung Galaxy novitàE proprio Always on display, alcuni giorni fa, ha potuto godere di un interessante aggiornamento che ne migliora leggermente l’utilizzo, disinnescando il rischio del burn-in, un fenomeno in grado di creare danni al display, quando alcuni pixel restano accesi per troppo tempo nella stessa posizione. Installare l’aggiornamento ad Always on display, arrivato alla versione 1.1.22, è facile: basta recarsi all’apposito spazio nelle impostazioni, dove sarà possibile essere reindirizzati sul Galaxy App Store.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy C, a breve l’annuncio

Articolo Successivo

Marshmallow arriva su Samsung Galaxy Note 4

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

22/10/2019

Samsung Galaxy S7 riceve patch settembre

Samsung Galaxy S7 riceve patch settembre

17/10/2019

Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

28/08/2019