Samsung Galaxy C, a breve l’annuncio

E ritorniamo, ancora una volta, a discutere di un argomento piuttosto interessante, che nel recente periodo è riuscito a ritagliarsi uno spazio piuttosto importante per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile, nonostante esso sia stato caratterizzato principalmente dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge, i due più potenti e performanti apparecchi telefonici di top gamma targati Samsung attualmente disponibili. Difatti, l’azienda sudcoreana sta per lanciare una nuova gamma di smartphone ed apparecchi telefonici, la Samsung Galaxy C, cui, almeno inizialmente, dovrebbero farne parte tre modelli: il C3, il C5 ed il C7. Proprio negli scorsi giorni, se ricordate bene, vi avevamo fornito alcune indiscrezioni circa il Samsung Galaxy C7, che stando a quanto si dice dovrebbe essere il device più potente e più interessante dell’intero lotto. Tuttavia, non è ancora noto con precisione quand’è che questi nuovi dispositivi realizzeranno il loro esordio sul mercato. Ad ogni modo, stando alle varie voci di corridoio, ormai non dovrebbe mancare molto alla loro data d’uscita. Pur senza troppe conferme ufficiose da parte di Samsung, infatti, pare che Samsung Galaxy C sarà finalmente disponibile proprio a partire da questo mese di maggio: questione di poco tempo, infatti, ed il colosso sudcoreano annuncerà in modo ufficiale la propria nuova gamma di telefonini.