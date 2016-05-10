Samsung Galaxy Note 4, finalmente Marshmallow

Ve l’abbiamo in qualche modo anticipato ieri, e oggi, finalmente, siamo in grado di darvene una conferma ufficiale. Finalmente, anche il Samsung Galaxy Note 4, nel nostro amato Belpaese, potrà godere dell’ultimo sistema operativo di Android, quel Marshmallow 6.0.1 che è capace di spingerne al massimo le caratteristiche e le peculiarità. Il Samsung Galaxy Note 4 infatti, phablet di quarta generazione prodotto dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, era uno degli apparecchi telefonici prediletti a ricevere il nuovo sistema operativo di Android. Per il momento, pare che esso sia stato reso disponibile solo sui dispositivi con brand Vodafone, ma nei prossimi giorni senza ombra di dubbio giungerà anche a tutti gli altri, inclusi quelli no brand. Si tratta, come potrete senz’altro intuire, di un update piuttosto pesante, da ben 1,3 GB, quindi fareste bene a scaricarlo ed installarlo con una connessione ad internet Wi-Fi attivata. Ma non solo il Samsung Galaxy Note 4: anche un altro apparecchio, il tablet Samsung Galaxy Tab S2 8.0, in questi giorni sta finalmente ricevendo il tanto agognato aggiornamento ad Android Marshmallow 6.0.1. Una notizia buonissima e particolarmente lieta per i tanti fruitori di questi due dispositivi, in particolare per coloro che usano il phablet, che sono ancora tanti visto che il Samsung Galaxy Note 5 non è mai giunto in Italia.