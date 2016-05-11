Samsung Galaxy Note 6, conferme batteria

A rischio di risultare ridondanti e ripetitivi, vogliamo ancora una volta tornare su un argomento di discussione di cui, di recente, abbiamo parlato piuttosto spesso, e che, a quanto pare, sta stimolando la curiosità e le attenzioni della maggior parte degli esperti, degli appassionati e degli addetti ai lavori per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal noto colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo, lo avrete certamente capito, al Samsung Galaxy Note 6, phablet di sesta generazione, idealmente il successore di quel Samsung Galaxy Note 5 che, ahinoi, non ha mai visto la luce nel Vecchio Continente, e, quindi, neppure in Italia. Ultimamente ci stiamo concentrando parecchio su questo dispositivo, e ci concentreremo su di esso ancor di più nel prossimo futuro, dal momento che la sua presentazione ufficiale, con l’arrivo imminente della stagione estiva, si avvicina sempre di più. E allora, le ultime voci e le ultime indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 6, parlano soprattutto della caratteristica relativa alla batteria, portando novità che faranno certamente felici i consumatori. Difatti, arrivano importanti conferme sul fatto che, a quanto sembra, la batteria del Samsung Galaxy Note 6 sarà da ben 4000 mAh: serve una batteria capiente per alimentare un phablet così performante, e a quanto pare Samsung non ha molti dubbi in merito. L’unico problema è che essa potrebbe risultare un po’ troppo ingombrante, ma pare che la compagnia asiatica voglia ovviare a ciò realizzando un display più sottile e più leggero.