Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S6

Uno dei lati positivi che sono strettamente correlati all’uscita di ogni nuovo apparecchio telefonico di top gamma, come abbiamo anche accennato più di una volta, è che i modelli precedenti, generalmente dopo un po’ di tempo, vedono crollare il proprio prezzo di mercato. È una cosa che succede spessissimo, soprattutto per una grande azienda tecnologica come Samsung, che per quel che concerne il settore della telefonia mobile, è probabilmente il maggior produttore mondiale. Proprio il colosso sudcoreano, appena due mesi fa, ha lanciato sul mercato i suoi due nuovi smartphone dalle elevate prestazioni, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, e pertanto, i vecchi device di top gamma, il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, si sono notevolmente deprezzati. E così, quando sono trascorsi due mesi dai celebratissimi nuovi dispositivi targati Samsung, il Samsung Galaxy S6 è stato recentemente proposto sul mercato a delle cifre veramente molto abbordabili, alcune delle quali estremamente convenienti. E così, se la vostra volontà è di acquistare un nuovo telefono cellulare per sostituirlo con quello vecchio, potete prendere in considerazione le varie offerte che, come funghi, sono spuntate sul web negli ultimi giorni. Basti pensare che, ad esempio, Eglobalcenter.co.it propone il Samsung Galaxy S6 a soli 324 euro, con spese di spedizione gratuite. Non male anche la promozione di Ecomtel-shop.com, che resta sotto i 400 euro, ma che non calcola le spese di spedizione.