Samsung Galaxy Surfboard, ultima sfida di Samsung

Che i due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7
ed il Samsung Galaxy S7 Edge, abbiano letteralmente sbancato sul mercato conquistando tutti, è un dato di fatto. Anche noi, più di una volta, abbiamo ampiamente discusso di questi due straordinari smartphone, fra i migliori attualmente in circolazione. Tuttavia, forse neppure gli analisti più lungimiranti avrebbero potuto prevedere un successo così diffuso da dar vita persino a qualcosa come il Samsung Galaxy Surfboard.
Ma di cosa si tratta, esattamente? Il Samsung Galaxy Surfboard sarebbe una tavola da surf estremamente tecnologica ed innovativa
, all’interno della quale andrebbe inserito il proprio Samsung Galaxy S7. Dopodiché, come è possibile notare dal video pubblicato dalla divisione brasiliana ufficiale di Samsung, è possibile surfare tra le onde utilizzando la propria tavola esattamente come se fosse uno smartphone
, visualizzando messaggi ed informazioni direttamente sulla superficie.
I più ironici, chiaramente, si sono già chiesti se ci fosse realmente bisogno di un prodotto del genere, suggerendo a Samsung, in modo sarcastico, se per il prossimo passo hanno pensato anche ad una tavoletta del water super tecnologica. Tuttavia, è lo stesso colosso sudcoreano a precisare che, per la verità, il Samsung Galaxy Surfboard al momento è solo un prototipo, e che esso per ora non risulta disponibile all’acquisto.
Di seguito, vi mostriamo il video pubblicato su YouTube da Samsung Brasile, nel quale è possibile vedere il campione di surf Gabriel Medina che cavalca le onde a bordo del Samsung Galaxy Surfboard.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=Y8yrfnT-PtI[/embed]