Samsung Galaxy Surfboard, ultima sfida di Samsung

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2016

Che i due nuovi apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, abbiano letteralmente sbancato sul mercato conquistando tutti, è un dato di fatto. Anche noi, più di una volta, abbiamo ampiamente discusso di questi due straordinari smartphone, fra i migliori attualmente in circolazione. Tuttavia, forse neppure gli analisti più lungimiranti avrebbero potuto prevedere un successo così diffuso da dar vita persino a qualcosa come il Samsung Galaxy Surfboard. Ma di cosa si tratta, esattamente? Il Samsung Galaxy Surfboard sarebbe una tavola da surf estremamente tecnologica ed innovativa, all’interno della quale andrebbe inserito il proprio Samsung Galaxy S7. Dopodiché, come è possibile notare dal video pubblicato dalla divisione brasiliana ufficiale di Samsung, è possibile surfare tra le onde utilizzando la propria tavola esattamente come se fosse uno smartphone, visualizzando messaggi ed informazioni direttamente sulla superficie. I più ironici, chiaramente, si sono già chiesti se ci fosse realmente bisogno di un prodotto del genere, suggerendo a Samsung, in modo sarcastico, se per il prossimo passo hanno pensato anche ad una tavoletta del water super tecnologica. Tuttavia, è lo stesso colosso sudcoreano a precisare che, per la verità, il Samsung Galaxy Surfboard al momento è solo un prototipo, e che esso per ora non risulta disponibile all’acquisto. Di seguito, vi mostriamo il video pubblicato su YouTube da Samsung Brasile, nel quale è possibile vedere il campione di surf Gabriel Medina che cavalca le onde a bordo del Samsung Galaxy Surfboard. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=Y8yrfnT-PtI[/embed]
