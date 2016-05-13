Conferme sul Samsung Galaxy C5

In questo venerdì mattina, torniamo un attimo a discutere di un argomento di cui abbiamo già ampiamente accennato nel corso di questi ultimi giorni, e che al momento sta destando l’interesse della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile. Il colosso sudcoreano Samsung, difatti, come vi abbiamo già anticipato alcuni giorni fa, sarebbe in procinto di far esordire una nuova gamma di smartphone, nota come Samsung Galaxy C, che, a quanto sembra, si piazzerà su una fascia intermedia tra i Samsung Galaxy J (fascia medio-bassa) e Samsung Galaxy A (fascia medio-alta). Ed il primo prototipo di questi nuovi device sarà il Samsung Galaxy C5, altresì noto anche come Samsung Galaxy 5C. Vi abbiamo già fornito alcune interessanti indiscrezioni, riportando quelle che al momento sono le maggiori voci di corridoio riguardanti proprio il Samsung Galaxy C5, ed in tal senso, da poco, sono piovute alcune utili conferme. Lo smartphone in questione, infatti, a quanto ci risulta si starebbe già sottoponendo alle varie fasi di testing, e sarebbe dotato, per l’appunto, di una RAM da 4 GB e di un processore Qualcomm Snapdragon 617 da 1,5 GHz. Anche la divisione cinese di Sammobile ci fornisce delle utili conferme riguardo la composizione fisica del device, che quasi sicuramente verrà realizzato in metallo.